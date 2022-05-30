نشرة المنوعات.. الإعدام رشقا بالحجارة لـ51 شخصاً في إيران.. مهرجان كان يكرم الكلب الأوكراني باترون

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

سقوط مخترع اللوح الطائر من ارتفاع يزيد عن 15 مترا بفرنسا.. فيديو



أنقذت العناية الإلهية، مخترع اللوح الطائر، الفرنسي فرانك زاباتا، بينما تحطم «الفلاي بورد» عندما كان يحلق في منطقة بيساكروس جنوب غربي فرنسا.



مهرجان كان يكرم الكلب الأوكراني باترون.. ماذا فعل؟



كرم مهرجان كان السينمائي الكلب الأوكراني الشهير باترون، من نوع جاك راسيل، ويتابعه أكثر من 270 ألف شخص على «إنستجرام»، تقديراً لدوره في اكتشاف الألغام وإنقاذ الأرواح في الحرب الدائرة في أوكرانيا.



تكفي للشرب والاستخدام كوقود.. العثور على مياه غزيرة على سطح القمر



بعد رحلة بحث طويلة عن أسرار القمر وباطنه، وتوصل العلماء إلى أنه يمكن للقمر أن يحتفظ بما يكفي من الماء تحت سطحه لتلبية احتياجات قاعدة القمر واستخدامه كوقود للصواريخ.



تخريب بلا هدف.. زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر

قرر زائر لمتحف اللوفر في باريس مهاجمة لوحة "جيوكوندا" والمعروفة باسم "موناليزا"، أن يخرب العمل الفني لـ الفنان التشكيلي العالمي " ليوناردو دافنشي" والذي ظل صامدًا منذ عام 1503.

بعد عامين على إصابتها بكورونا.. أخصائية أمريكية تكشف أعراض كوفيد طويل الأمد

كشفت الرياضية والأخصائية الأميركية في العلاج الطبيعي، إيميلي كافي، عن معانتها من أعراض «كوفيد طويل الأمد» حيث مرت أكثر من سنتين على إصابتها بفيروس كورونا في مارس 2020.

شبيه أبو دراع المصري.. جندي روسي مهووس بتغيير شكله لكائن فضائي ..صور



ما زال الجندي الروسي السابق، كيريل تيريشين، يثير ضخة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث لم يكتف بتضخيم عضلات ذراعيه بـ «حقن زيتية خطيرة» لكنه يعمل على تغير شكل وجهه بالكامل.

نهش جسده | هجوم شرس من كنغر على رجل في أستراليا ..شاهد

في موقف نادر ومخيف هاجم كنغر شرس رجلا أستراليا حيث ظل ينهش في جسده ويهاجمه لعدة دقائق متتالية.

تهدد صحة الإنسان .. غازات سامة تنتشر في الغلاف الجوي



اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من المواد شديدة التفاعل في الغلاف الجوي للأرض والتي يمكن أن تشكل تهديدًا لصحة الإنسان ، فضلاً عن أزمة المناخ العالمي.

الإعدام رشقا بالحجارة لـ 51 رجلا وامرأة لـ خيانة أزواجهم في إيران

أصدرت واحدة من المحاكم في إيران، حكما شديد الصرامة على 51 شخصًا وهو الإعدام رجماً، وذلك لأنهم ضُبطوا وهم يخونون شركائهم سواء زوجاتهم وأزواجهم.

لأول مرة بالمسابقة.. فرقة موسيقية تبيع جائزة يوروفيجن لمساعدة الجيش الأوكراني



لم تبخل بعض الفرق الوسيقية في أوكرانيا على دعم بلدها في الحرب الدائرة الحالية على أرضيها ضد الجانب الروسي، وأقدمت فرقة موسيقية على طرح جائزتها، وهي عبارة عن ميكروفون مصنوع من الكريستال، في مزاد على منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، بهدف شراء طائرات مسيرة بدون طيار للجيش الأوكراني.