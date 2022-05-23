نشرة المنوعات.. هاشتاج ينقذ حياة شاب.. اضطراب نادر يغير حياة طبيبة.. واختبار بسيط لكشف سرطان الثدي

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

يظل التحاق كبار السن بالجامعات أمرا يثير إعجاب الكثيرين لما يمتلكونه من عزيمة ورغبة على تلقي العلوم والحصول على شهادات جامعية مهما تقدم بهم العمر وشارف على أواخره.



ساعد تفاعل متابعي موقع تويتر في إنقاذ حياة شاب سعودي يتيم الأب والأم يبلغ من العمر 20 عاماً، ويعاني من السمنة المفرطة حيث يزن حوالي 200 كيلو جرام.

أثارت قصة خطف لاجئة أكرانية قلب رجل بريطاني خلال 10 أيام فقط من إقامتها معهم داخل منزلهم حالة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصل الأمر لإلى تركه منزله لزوجته وطفليهما ورغبته في الارتباط بها.. فماذا حدث؟



فوهة بركان في روسيا تتسع وتسحب الأشياء نحوها.. ما قصة بوابة الجحيم؟



يحذر القرويون في روسيا من أن "بوابة الجحيم" قد تتوسع بشكل كبير ومقلق حتى إنها تتجه إلى سيبيريا.



رغم عدم زيارتها لأيلندا من قبل، صدمت طبيبة أسنان أسترالية من تحدثها للهجة أجنبية جديدة وغريبة عنها، وذلك بعد 8 أيام من إجرائها لجراحة استئصال اللوزتين.



بينما كانت تخفى سيدة 6 كيلو مخدرات لتتجنب أجهزة التفتيش في بطنها حيث ادعت الحمل إلا أن كلبا بوليسيا تمكن من كشفها.



تعتبر حياة الأميرات موضع حسد حول العالم، فعادة ما تكون القصور الملكية والاحتفالات الفخمة وحفل الزفاف الضخم جزءًا من روتين الأميرات والملكات اللاتي ينحدرن من عائلة ملكية أبًا عن جدًا، ويلتف حولهن الحاشية والرفقاء .



كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية إجراء اختبار بسيط عن طريق لعاب المرأة لكشف الإصابة بـ سرطان الثدي مما يمهد لإنقاذ آلاف النساء دون سن الخمسين خاصة أن الاختبار يمكنه تحديد المعرضات لخطر الإصابة قبل سنوات من اكتشافه.



أثار حيرة العلماء وجود نقط غريبة في باطن الأرض متوقعين أن تساعد في فهم طبيعة كوكبنا بشكل أكبر.

