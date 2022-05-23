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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. هاشتاج ينقذ حياة شاب.. اضطراب نادر يغير حياة طبيبة.. واختبار بسيط لكشف سرطان الثدي

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات..إعصار مدمر يضرب ألمانيا... وسيدة تتهم دليفرى مطعم شهير بمحاولة سرقة شقيق زوجها

بعد عملها بالتمريض.. أمريكية تتخرج من الجامعة في عمر الـ 82 عاما

يظل التحاق كبار السن بالجامعات أمرا يثير إعجاب الكثيرين لما يمتلكونه من عزيمة ورغبة على تلقي العلوم والحصول على شهادات جامعية مهما تقدم بهم العمر وشارف على أواخره.


علاج حامد..هاشتاج ينقذ حياة شاب يزن 200 كيلوجرام بالسعودية


ساعد تفاعل متابعي موقع تويتر في إنقاذ حياة شاب سعودي يتيم الأب والأم يبلغ من العمر 20 عاماً، ويعاني من السمنة المفرطة حيث يزن حوالي 200 كيلو جرام.

 

اشعلت مواقع التواصل.. كواليس خطف لاجئة أوكرانية رجل بريطاني من زوجته.. صور

 

أثارت قصة خطف لاجئة أكرانية قلب رجل بريطاني خلال 10 أيام فقط من إقامتها معهم داخل منزلهم حالة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصل الأمر لإلى تركه منزله لزوجته وطفليهما ورغبته في الارتباط بها.. فماذا حدث؟


فوهة بركان في روسيا تتسع وتسحب الأشياء نحوها.. ما قصة بوابة الجحيم؟


يحذر القرويون في روسيا من أن "بوابة الجحيم" قد تتوسع بشكل كبير ومقلق حتى إنها تتجه إلى سيبيريا.


واقعة غريبة.. طبيبة أسنان أسترالية تتحدث لغة جديدة بعد إجرائها جراحة اللوزتين


رغم عدم زيارتها لأيلندا من قبل، صدمت طبيبة أسنان أسترالية من تحدثها للهجة أجنبية جديدة وغريبة عنها، وذلك بعد 8 أيام من إجرائها لجراحة استئصال اللوزتين.


ادعت الحمل.. كلب يكشف سيدة تهرب مخدرات إلى البرازيل.. شاهد


بينما كانت تخفى سيدة 6 كيلو مخدرات لتتجنب أجهزة التفتيش في بطنها حيث ادعت الحمل إلا أن كلبا بوليسيا تمكن من كشفها.


هل تفقد لقبها وامتيازاتها؟.. الأميرة اليابانية توشي الأكثر وحدةً في العالم


تعتبر حياة الأميرات موضع حسد حول العالم، فعادة ما تكون القصور الملكية والاحتفالات الفخمة وحفل الزفاف الضخم جزءًا من روتين الأميرات والملكات اللاتي ينحدرن من عائلة ملكية أبًا عن جدًا، ويلتف حولهن الحاشية والرفقاء .


لإنقاذ آلاف النساء.. اختبار بسيط يكشف الإصابة بسرطان الثدي


كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية إجراء اختبار بسيط عن طريق لعاب المرأة لكشف الإصابة بـ سرطان الثدي مما يمهد لإنقاذ آلاف النساء دون سن الخمسين خاصة أن الاختبار يمكنه تحديد المعرضات لخطر الإصابة قبل سنوات من اكتشافه.

رائعة ومعقدة.. نقط غامضة في باطن الأرض تثير حيرة العلماء


أثار حيرة العلماء وجود نقط غريبة في باطن الأرض متوقعين أن تساعد في فهم طبيعة كوكبنا بشكل أكبر. 
 

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