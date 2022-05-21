نشرة المنوعات..إعصار مدمر يضرب ألمانيا... وسيدة تتهم دليفرى مطعم شهير بمحاولة سرقة شقيق زوجها

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.
مفاجأة غير متوقعة لجنود أوكرانيين أثناء حفر خنادق تأهبا لهجوم روسي بأوديسا
عثر جنود من قوات الجيش الأوكراني على مفأجاة غير متوقعة بينما كانوا يحفرون خنادق وتحصينات في مدينة أوديسا تأهبا لهجوم روسي محتمل حيث تتعرض المدينة الساحلية لصواريخ روسية.
إعصار مدمر يضرب ألمانيا ويصيب عشرات الأشخاص بجروج خطيرة |شاهد
ضرب إعصار مدمر مدينة بادربورن الغربية بألمانيا مما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصاً ونقل ما لا يقل عن 10 أشخاص إلى المستشفى بإصابات خطيرة.
أكثر من مليون جنيه..ناسا ترصد جائزة لمن يصمم ميتا فيرس للحياة على المريخ
بهدف خلق تجربة فريدة من نوعها رصدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جائزة قيمتها 70 ألف دولار (1,279,129 جنيه مصري) لمن يستطيع تصميم بيئة واقع افتراضي تساعد في تدريب رواد الفضاء لبعثات المريخ.
سيدة تتهم دليفرى مطعم شهير: حط لينا مخدر وحاول يسرقنا.. تفاصيل
انتشر مقطع فيديو تحذيري على عدد من الجروبات السكنية الخاصة بمنطقة حي المعادي وما يجاورها من مناطق في محافظة القاهرة تتهتم فيه سيدة من سكان المنطقة عامل دليفري بمطعم شهير بمحاولة سرقة شقيق زوجها بعدما وضع مخدر له في المشروب الغازي الخاص بالواجبة.
فيديو مروع.. محاكمة بريطاني هجم بساطور على ركاب قطار بلندن
وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة هجم فيها شخص بريطاني بـ «ساطور» على الركاب داخل أحد القطارات في العاصمة البريطانية، لندن.
هنود يعثرون على 60 ثعبانا في مكان صادم بمنزلهم الجديد.. صور
أصيب عدد من المستأجرين الهنود بحالة كبيرة من الصدمة عند عثورهم على 60 ثعباناً حديثي الولادة في مكان غير متوقع بمنزلهم الجديد.