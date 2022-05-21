نشرة المنوعات..إعصار مدمر يضرب ألمانيا... وسيدة تتهم دليفرى مطعم شهير بمحاولة سرقة شقيق زوجها

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



عثر جنود من قوات الجيش الأوكراني على مفأجاة غير متوقعة بينما كانوا يحفرون خنادق وتحصينات في مدينة أوديسا تأهبا لهجوم روسي محتمل حيث تتعرض المدينة الساحلية لصواريخ روسية.



ضرب إعصار مدمر مدينة بادربورن الغربية بألمانيا مما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصاً ونقل ما لا يقل عن 10 أشخاص إلى المستشفى بإصابات خطيرة.



بهدف خلق تجربة فريدة من نوعها رصدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جائزة قيمتها 70 ألف دولار (1,279,129 جنيه مصري) لمن يستطيع تصميم بيئة واقع افتراضي تساعد في تدريب رواد الفضاء لبعثات المريخ.



انتشر مقطع فيديو تحذيري على عدد من الجروبات السكنية الخاصة بمنطقة حي المعادي وما يجاورها من مناطق في محافظة القاهرة تتهتم فيه سيدة من سكان المنطقة عامل دليفري بمطعم شهير بمحاولة سرقة شقيق زوجها بعدما وضع مخدر له في المشروب الغازي الخاص بالواجبة.



وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة هجم فيها شخص بريطاني بـ «ساطور» على الركاب داخل أحد القطارات في العاصمة البريطانية، لندن.



أصيب عدد من المستأجرين الهنود بحالة كبيرة من الصدمة عند عثورهم على 60 ثعباناً حديثي الولادة في مكان غير متوقع بمنزلهم الجديد.

