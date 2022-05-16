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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. رئيس كوريا الشمالية يأمر بتعبئة الجيش.. ورفض الملكة إليزابيث للتنازل عن العرش

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات..اشتعال النيران في طائرة صينية..وأوكرانيا تعلن عن أول محاكمة لجريمة حرب

نشرة المنوعات.. اكتشاف كمية مخدرات داخل شحنة غير متوقعة بسويسرا.. شجار عنيف في الهواء.. ومفاجأة عن تربة القمر

بمبلغ خيالي.. بيع هيكل عظمي لديناصور في مزاد علني بنيويورك


باعت دار كريستيز للمزادات في نيويورك هيكل عظمي لديناصور كان مصدر وحي لفيلم «جوراسيك بارك» ومن نوع داينونيكوس أنتيروبوس، وأطلقت عليه تسمية «رابتور» مبلغ خيالي.


تهديد معلم بريطاني بالقتل من دمية مخيفة داخل منزله الجديد..صور


ادعى معلم بريطاني عثوره على دمية مخيفة ورسالة مرعبة خلف أحد جدران منزل جديد انتقل إليه في والتون بليفربول.


صحيفة بريطانية: الملكة إليزابيث سترفض التنازل عن العرش بسبب الأميرة شارلوت


في الأشهر الأخيرة انسحبت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية من معظم المشاركات العامة  بسبب مخاوف صحية ومشاكل في التنقل.


بسبب عدم إنجابهما حفيد للعب معه..هنديان يقاضيان ابنهما وزوجته للمطالبة بالتعويض


في واقعة فريدة من نوعها أقام زوجان هنديان دعوى تعويض مالي على ابنهما وزوجته لعدم انجابهما حفيد منذ زواجهما من 6 سنوات وذلك بتهمة «المضايقة النفسية».


لتوزيع الأدوية.. رئيس كوريا الشمالية يأمر بتعبئة الجيش بعد انتشار كورونا |فيديو


قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية أمر بتعبئة الجيش من أجل توزيع أدوية كوفيد -19 في العاصمة بيونج يانج في المعركة على أول تفشي مؤكد للوباء في البلاد.

السعودية.. أطباء ينجحون في فصل توأم سيامي بعد عملية معقدة


بعد عملية جراحية معقدة استمرت على مدار 15 ساعة، نجح أطباء سعوديون في فصل توأم يمني سيامي.

 

هيكل عظمي ديناصور نيويورك معلم بريطاني الملكة إليزابيث الأميرة شارلوت هنديان يقاضيان رئيس كوريا الشمالية فصل توأم

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