نشرة المنوعات.. رئيس كوريا الشمالية يأمر بتعبئة الجيش.. ورفض الملكة إليزابيث للتنازل عن العرش

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



باعت دار كريستيز للمزادات في نيويورك هيكل عظمي لديناصور كان مصدر وحي لفيلم «جوراسيك بارك» ومن نوع داينونيكوس أنتيروبوس، وأطلقت عليه تسمية «رابتور» مبلغ خيالي.



ادعى معلم بريطاني عثوره على دمية مخيفة ورسالة مرعبة خلف أحد جدران منزل جديد انتقل إليه في والتون بليفربول.



في الأشهر الأخيرة انسحبت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية من معظم المشاركات العامة بسبب مخاوف صحية ومشاكل في التنقل.



في واقعة فريدة من نوعها أقام زوجان هنديان دعوى تعويض مالي على ابنهما وزوجته لعدم انجابهما حفيد منذ زواجهما من 6 سنوات وذلك بتهمة «المضايقة النفسية».



قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية أمر بتعبئة الجيش من أجل توزيع أدوية كوفيد -19 في العاصمة بيونج يانج في المعركة على أول تفشي مؤكد للوباء في البلاد.



بعد عملية جراحية معقدة استمرت على مدار 15 ساعة، نجح أطباء سعوديون في فصل توأم يمني سيامي.