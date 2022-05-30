أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

“العم حسن حسني”، كما كان ينادونه داخل اللوكيشن، و"تميمة الحظ" لكل أبناء الجيل الحالي من النجوم، حيث ساعد عدد كبير منهم في خطوة البطولة الأولى دعما لجيل جديد.

كان من أكثر الممثلين نشاطاً وحضوراً، حيث قدم أكثر من 500 عملاً ما بين مسرح وتليفزيون وسينما، مما جعلهُ أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق، وهو ما تسبب في التصاق لقب "القشاش" به، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد العملاق محمود المليجي، والفنان وصبري عبد المنعم، في الممثلين الأكثر مشاركة في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي، وتحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان الكبير، الذي رحل في 30 مايو عام 2020.



مولد العم حسن حسني

وُلد حسن حسني في 19 يونيو عام 1931 في حي القلعة، لأب مقاول، وفي المدرسة الإبتدائية وتحديدا في مدرسة الرضوانية عشق التمثيل الذي عبر عنه على مسرح المدرسة، حيث قدم دور "أنطونيو" في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلالهِ على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية.

حسن حسني ٦ سنوات

كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على شهادة التوجيهية عام 1956.

صدمات في حياة الجوكر

لم تكن مسيرة الفنان حسن حسني خالية من متاعب ومواقف صعبة، ومفاجآت غيرت مجرى حياته، ولعل أبرز الصدمات كان وفاة والدته في سن مبكرة، ثم رحيل عمته، ثم الراحل علاء ولي الدين، واخيرا وفاة ابنته رشا.

والدته زلزلت حياته

في سن الرابعة، فقد الطفل حسن حسني والدته، وهو الحدث الذي أسبغ عليهِ هالة من الحزن الدفين، حيث كان يرتبط بها بشدة، وتحول نومه إلى كوابيس رغم تدخل عمته لتعويضه.

عمتي صاحبة الفضل

كشف الفنان حسن حسني، قبل رحيله في حوار سابق، عن أن ما وصل إليه من نجاح خلال مسيرته الفنية يعود الفضل فيه إلى عمته، التي لم تتركه لحظة خلال مرحلة شبابه.

وأوضح حسني، فى الحوار الذي أجراه عام 2018، أنه عانى صعوبات عديدة فى طفولته، منها وفاة والدته وهو في سن الرابعة، ولم يكن يسانده ويساعده في الحياة سوى عمته رحمها الله، والتي ظلت بجواره إلى أن اطمأنت عليه وزوجته، وبعدها رحلت للشعر باليتم من جديد.

رغبة اعتزال الفن

كان الفنان حسن حسني محبا وداعما لجيل الشباب مثل هنيدي والسقا وكريم عبد العزيز وحلمي ومحمد سعد، إلا أن الراحل علاء ولي الدين كان حالة خاصة لدى حسن حسني.

حين توفى علاء ولى الدين، ولشدة حب حسن حسني له، سافر إلى العين السخنة، وقرر أن يعتزل الفن، لولا تدخل عدد من أصدقائه، حيث كان يراه مثل ابن له.



وفاة رشا كسرت حسن حسني

أنجب الفنان حسن حسني هشام وفاطمة ورشا من زوجته الأولى، وتزوج ماجدة حميدة، أرملة المخرج الراحل أشرف فهمي، التي كان لديها مصطفى وانجي من المخرج الراحل، وتربى الأبناء في كنف حسن حسني الذي لم يفرق بينهم في المعاملة.

رشا مع والدها

وفي عام ٢٠١٣ توفيت رشا ابنة الفنان حسن حسني الصغرى، إثر إصابتها بمرض السرطان، الذي ظلت تعاني منه لأشهر، حتى رحلت، وكان والدها يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى "الشروق" بالمهندسين، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لوالدها.

ويقول هشام حسن حسني: "كان لوفاة رشا تأثير كبير على أبى، ولم يستطع تجاوز هذا الحزن حتى وفاته"، وتابع: «كانت رشا أصغرنا وأقربنا إلى أبى، وورثت عنه الكثير من الصفات وخفة الدم، وموتها كسرهج وشعرت بأنه كبر 20 سنة بعد وفاتها».

هشام وفاطمة حسن حسني

شائعات وفاة قلبت بجد

كان الفنان حسن حسني، يبدي انزعاجه الشديد من الشائعات المتكررة عن وفاته، لافتًا إلى أنه كان يتعامل معها في السابق بابتهاج؛ لكن أصبحت تؤلمه نفسيا، خاصة في 2019، وكانت المرة الرابعة التي تخرج فيها نفس الشائعة.

وقال حسني: "رابع مرة يعملوها معايا، ومش عارف بيستفيدوا إيه؟! أنا نفسيتي تعبت المرة دي!"، واصفا الشائعة بالبشاعة، قائلًا: "ده شيء بشع، واللي بيعمل كده يؤذيني، كأنهم مستنيني أموت، وخايف بعد كل هذه الشائعات، ماحدش يسأل عليَّ لمَّا أموت بجد، المسألة بقِت محروقة، ولما ييجي يومي خايف ما أصعبش على الناس".

وتوفي الفنان حسن حسني في الساعات الأولى من 30 مايو 2020، عن عمر يناهز 84 عامًا، بسبب أزمة قلبية.