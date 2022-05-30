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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بدأت مع الاستعمار الإسباني..وقف مصارعة الثيران يثير الجدل من جديد في المكسيك

مصارعة الثيران
مصارعة الثيران

حُظرت مصارعة الثيران في مكسيكو التي تضمّ حلبات هي الأكبر في العالم، لبضعة أيام، بموجب قرار قضائي غير مسبوق وذي رمزية كبيرة أعاد إحياء الجدل في شأن حظر هذا التقليد نهائياً في المكسيك.
 

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وحسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، من المرتقب أن يتخذ قاضٍ فيدرالي قراراً في شأن أساس الموضوع خلال الأيام المقبلة بعدما أصدر حكماً، الجمعة، في دعوى رفعتها جمعية «جوستيسيا جوستا» ضدّ مصارعة الثيران.

وفي غضون ذلك، يستمع القاضي إلى حجج يقدمها مؤيدو هذه الممارسة ومعارضوها التي دخلت المكسيك تزامناً مع الاستعمار الإسباني قبل 500 عام.

ولن تُنظم أي مصارعة قبل 2 يوليو في ضواحي مكسيكو سيتي داخل الحلبات التي يمكن أن تسع الواحدة منها خمسين ألف متفرج.

ومن المقرر أن يعقد في 2 يوليو أول «بامبلونادا»، وهو إطلاق ثيران مُشابه لمهرجان سان فيرمين في بامبلونا (شمال إسبانيا) الذي يقام بالتزامن.

ورفع عدد كبير من الجمعيات خلال السنوات الفائتة دعاوى هدفها حظر مصارعة الثيران، معتبرة أنّ القانون يتناول هذه الحيوانات على أنّها «أشياء» ويتجاهل المعاناة التي تتعرض لها في أثناء المصارعة.

ويبرر المدافعون عن هذه الممارسة بأنها تحمل منافع اقتصادية كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية العائدة إلى سنة 2018 إلى أنّ مصارعة الثيران تحقق 343 مليون دولار وتوفر 80 ألف وظيفة مباشرة.

وسبق لخمس من ولايات المكسيك الاثنتين والثلاثين أن حظرت مصارعة الثيران. ويتعيّن على كونغرس ولاية مكسيكو (البرلمان) اتخاذ قراره بعدما أقرّ اقتراح القانون على مستوى اللجان النيابية في ديسمبر.

وفُتح النقاش حول مصارعة الثيران كذلك في بلدان أخرى من أميركا اللاتينية يُعد هذا النشاط فيها من التقاليد. وحظر قضاة في فنزويلا أخيراً مصارعة الثيران في ولايتين، وتجري مناقشة قانون لحظر العروض التي تُساء فيها معاملة الحيوانات.

وقررت مدينة بوغوتا في يونيو 2020 حظر سوء معاملة الحيوانات أو موتها في أثناء مصارعة الثيران. أما في بيرو التي تضم حلبات أكثر من ملاعب كرة القدم، فرفضت المحكمة العليا في العام نفسه هذا الحظر.

الثيران مصارعة حلبات العالم أيام الجدل المكسيك

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