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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. التحقيق في واقعة السماح بدخول المواشي فناء مدرسة بالإسماعيلية.. طارق شوقى: نتيجة سنوات النقل تعلن على مستوى المدارس وليس مركزيا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


الدكتورة هالة سيد رئيس حى حلوان فى رحاب معهد إعداد القادة

استقبل  اليوم الاستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة سيد عبد النبى رئيس حى حلوان فى رحاب المعهد، لبحث سبل الدعم المقدم من الحى للمعهد ويأتى ذلك تأكيدا لمكانه المعهد كمنارة تعليمية تفتح ابوابها أمام جميع طلاب الجمهورية، وكأحد القوى الناعمة المؤثرة فى المجتمع.


جامعة عين شمس تكرم المشاركين فى صياغة لائحة سياسة الملكية الفكرية.. صور

 

كرم اليوم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث المشاركين في إعداد وصياغة لائحة سياسة الملكية الفكرية بالجامعة والتى سيكون لها كبير الأثر في إرساء قواعد أخلاقيات البحث العلمى وحماية حقوق الملكية الفكرية بين جميع منتسبي أسرة الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .

 


وزير التعليم: نتيجة سنوات النقل تعلن على مستوى المدارس وليس مركزيا


أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن نتيجة سنوات النقل تعلن على مستوى المدارس وليس مركزيا، مشيرا إلى أن الجزء المقالي تم تصحيحه على مستوى المدرسة، وبالتالي النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة وإنما كل مدرسة على حدة. 

 

استجابة لـ صدي البلد.. إزالة مخلفات الأبقار والجاموس داخل مدرسة الإسماعيلية


قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إحالة واقعة السماح بالآبقار والجاموس بدخولها حوش مدرسة جمال عبد الناصر بالقنطرة غرب، للتحقيق، وإحالة مدير المدرسة وعامل للشئون القانونية.

 

استجابة لصدى البلد.. التحقيق في واقعة السماح بدخول المواشي فناء مدرسة بالإسماعيلية


قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية، فتح باب التحقيق في واقعة قيام مدير مدرسة جمال عبد الناصر بالقنطرة غرب بالسماح بدخول الأبقار والجاموس حوش المدرسة لأكل الحشائش.

 

التعليم: 733 ألف طالب أدوا امتحانات الدبلومات الفنية اليوم بلا شكاوى


أدى 733 ألف و921 طالب/طالبة بـ الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في عدد 112 مادة امتحانية (104 مواد فترة أولى- 8 مواد فترة ثانية)، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في ثالث أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022.

 

طالبتان مصريتان تبتكران كمامة لحماية الأطفال من أضرار التدخين السلبي

 

حصلت الطالبتان سما محمد نوح، وشهد محمد نوح من مدرسة STEM بمحافظة الشرقية على جائزة خاصة على مستوى العالم فى مجال Translational Medical، ضمن فعاليات معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF، الذي أقيم  بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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