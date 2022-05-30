عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالبتان مصريتان تبتكران كمامة لحماية الأطفال من أضرار التدخين السلبي

الطالبتان سما محمد
الطالبتان سما محمد نوح، و شهد محمد نوح

حصلت الطالبتان سما محمد نوح، وشهد محمد نوح من مدرسة STEM بمحافظة الشرقية على جائزة خاصة على مستوى العالم فى مجال Translational Medical، ضمن فعاليات معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF، الذي أقيم  بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة، الذى أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة، أكبر مسابقة للعلومِ في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي. هو معرض دولي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الباحثون من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، قادمين من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في دولتهم.

وقالت شهد محمد نوح: قدمنا مشروعا علميا فى فى مجال التطبيقات الطبية وهو عبارة عن كمامة طبية (ماسك طبي) مضاف إليها طبقة تجعلها قادرة على فلترة غاز أول اوكيسد الكربون الموجود فى دخان السجائر، حيث أن الكمامة تعمل على تقليل نسبة غاز الكربون لتتناسب مع الحد الصحي للفرد، وحتى يكون بإستطاعتة أن يواجة دخان السجائر بدون أن تتاثر صحتة بإى تلوث.

طالبة مصرية تحصل على جائزة خاصة من معرض أيسف الدولي في أمريكا.. تقدمت ببحث لاستغلال المخلفات الزراعية في إنتاج سماد وطاقة| حوار

وأضافت في تصريحات لـ "صدى البلد":  كنت أعمل انا واختى على إستهداف الأطفال محاولين مساعدتهم من الأضرار الناتجة من إستنشاق دخان السجائر التى تكون منتشرة فى الامكان.

وأوضحت أن الكمامة مثل الكمامة الطبية العادية حتى لا تشكل أى حمل وثقل على الطفل أثناء أرتدائها، وأن  الطبقة المضافة أمانة وأثبت نتائج كبيرة على الحماية من دخان السجائر، وأن التحدى الذى كان أمامنا هو فى كيفية أن تكون الكمامة فى صورة صغيرة وليست كبيرة حت يمكن الطفل أن يسخدمها بكل سهولة ويسر مثلها مثل الكمامة العادية.

وهنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفريق المصري المشارك في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة، الذى أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة ، بعد حصولهم على أربعة جوائز دولية.

وحصلت الطالبة هاجر عاطف من مدرسة الأورمان الرسمية للغات بمحافظة الجيزة على جائزة خاصة عن بحثها فى مجال Environmental Engineering وحصلت الطالبات سما محمد نوح، وشهد محمد نوح من مدرسة STEM بمحافظة الشرقية على جائزة  خاصة عن بحثهم فى مجال Translational Medical.

وأكدت الدكتورة فتحية خيرى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يشارك فيها طلاب أكثر من ٨٩ دولة، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمى.

ايسف معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة الذى أقيم بمدينة أتلانتا معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة الطالبتان سما محمد نوح و شهد محمد نوح من مدرسة STEM مدرسة STEM اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

سفير مصر بالمغرب يكشف العدد النهائي لجماهير الأهلي أمام الوداد

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ترشيحاتنا

9% .. الروبل الروسي يواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي واليورو

كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بالتفصيل .. هذه أسهل طريقة للعبادة

وزيرة التخطيط : 22.8 مليار جنيه استثمارات حكومية في قطاع الاتصالات

التعليم: 733 ألف طالب أدوا امتحانات الدبلومات الفنية اليوم بلا شكاوى

لتطوير نفسها في العمل.. سيدة أمريكية تحصل على البكالوريوس وعمرها 82 عاما

رئيس أوكرانيا يعلن فقدان الاتصال بـ سيفيرودونتسك.. وتدمير الجيش الروسي ثلثي المدينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الخطوط الطولية في الأظافر .. وأسباب ظهورها

يعرض بإيطاليا.. لقطات من فيلم النهارده يوم جميل لـ باسم سمرة ونجلاء بدر

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

بعد تألقها على السجادة الحمراء.. سر تواجد منى زكي في مهرجان كان

فيديو

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

هل يجوز التزوير أو الكذب من أجل الذهاب للحج؟.. اعرف الإجابة بالفيديو

كنت عايز أذلها.. مشاهد مأساوية من جريمة الريف الأوروبي بالشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

فيه أمَل.. عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ