طالبتان مصريتان تبتكران كمامة لحماية الأطفال من أضرار التدخين السلبي

حصلت الطالبتان سما محمد نوح، وشهد محمد نوح من مدرسة STEM بمحافظة الشرقية على جائزة خاصة على مستوى العالم فى مجال Translational Medical، ضمن فعاليات معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF، الذي أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة، الذى أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة، أكبر مسابقة للعلومِ في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي. هو معرض دولي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الباحثون من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، قادمين من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في دولتهم.

وقالت شهد محمد نوح: قدمنا مشروعا علميا فى فى مجال التطبيقات الطبية وهو عبارة عن كمامة طبية (ماسك طبي) مضاف إليها طبقة تجعلها قادرة على فلترة غاز أول اوكيسد الكربون الموجود فى دخان السجائر، حيث أن الكمامة تعمل على تقليل نسبة غاز الكربون لتتناسب مع الحد الصحي للفرد، وحتى يكون بإستطاعتة أن يواجة دخان السجائر بدون أن تتاثر صحتة بإى تلوث.

وأضافت في تصريحات لـ "صدى البلد": كنت أعمل انا واختى على إستهداف الأطفال محاولين مساعدتهم من الأضرار الناتجة من إستنشاق دخان السجائر التى تكون منتشرة فى الامكان.

وأوضحت أن الكمامة مثل الكمامة الطبية العادية حتى لا تشكل أى حمل وثقل على الطفل أثناء أرتدائها، وأن الطبقة المضافة أمانة وأثبت نتائج كبيرة على الحماية من دخان السجائر، وأن التحدى الذى كان أمامنا هو فى كيفية أن تكون الكمامة فى صورة صغيرة وليست كبيرة حت يمكن الطفل أن يسخدمها بكل سهولة ويسر مثلها مثل الكمامة العادية.

وهنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفريق المصري المشارك في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة، الذى أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة ، بعد حصولهم على أربعة جوائز دولية.

وحصلت الطالبة هاجر عاطف من مدرسة الأورمان الرسمية للغات بمحافظة الجيزة على جائزة خاصة عن بحثها فى مجال Environmental Engineering وحصلت الطالبات سما محمد نوح، وشهد محمد نوح من مدرسة STEM بمحافظة الشرقية على جائزة خاصة عن بحثهم فى مجال Translational Medical.

وأكدت الدكتورة فتحية خيرى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يشارك فيها طلاب أكثر من ٨٩ دولة، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمى.