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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. حفل توقيع رواية مسك الليل للفنانة نادية رشاد

صدى البلد

تنظم دار الشروق حفل إطلاق وتوقيع رواية "مسك الليل" تأليف الفنانة القديرة نادية رشاد، في السابعة مساء غدا الثلاثاء، بمبنى قنصلية بوسط البلد.

ويقدم ويدير المناقشة كل من الكاتب الصحفي سيد محمود، والمؤلفة والسيناريست نجلاء الحديني.

وفي روايتها الأولى، لا تتخلى الكاتبة والفنانة «نادية رشاد» عن انحيازها للمرأة، فتقدم رواية تعدد أصوات بنبرة سردية فائقة العذوبة، تُعبر فيها عن مشاعر تلك السيدات عندما يصطدمن بحادث يُزلزل عالمَهن الصغير: ثورة 25 يناير، فكيف راقبت تلك السيداتُ الخمس تلك الأحداث المهيبة، وهن مُلتفات بشال صوفي على كنبة مريحة؟ وكيف تغيرت حياة كل منهن؟.

 

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عمل أدبي
 

جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة نادية رشاد وقعت عقد نشر روايتها الأولى مع أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق في شهر أكتوبر الماضي 2021، وتعد الرواية هي أول عمل أدبي للفنانة، وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول.

نادية رشاد دار الشروق مسك الليل مبنى قنصلية وسط البلد جائزة خيري شلبي للعمل الروائي

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