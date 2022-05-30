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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط يقفز فوق 121 دولارا للبرميل مع تخفيف الصين قيود كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قفزت أسعار النفط فوق 121 دولارا للبرميل اليوم الإثنين، مسجلة أعلى مستوى في شهرين مع تخفيف الصين قيود كوفيد-19 وبدعم من توقعات بأن الاتحاد الأوروبي سيتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقية لحظر واردات النفط الروسي.

وكانت أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة في عطلة عامة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز، التي ينقضي تداولها غدا الثلاثاء، جلسة التداول مرتفعة 2.24 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 121.67 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.10 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 117.17 دولار للبرميل، موسعة مكاسبها التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وقال محللون في ”كوميرتس بنك“ في مذكرة إلى العملاء ”أحد الأسباب التي يشار إليها في هذا هو الرفع الوشيك لقيود فيروس كورونا في شنغهاي، وهو ما يثير آمالا بأن الطلب على النفط سينتعش مجددا في الصين.“

وأعلنت شنغهاي عن إنهاء إغلاق استمر شهرين لاحتواء كوفيد-19 وستسمح للغالبية العظمى من الناس في ثاني أكبر مدينة في الصين بمغادرة منازلهم وقيادة سياراتهم اعتبارا من يوم الأربعاء.

ومن ناحية أخرى، لقي النفط دعما من اجتماع الاتحاد الأوروبي يومي الإثنين والثلاثاء لمناقشة حزمة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
 

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