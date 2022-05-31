عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب، يظهر فيه عروسان، يضعان الثعابين حول رقبة بعضهما البعض، خلال حفل زفافهما في الهند.

وتم عقد حفل الزفاف الغريب في قرية نائية في منطقة بيد في ولاية ماهاراشترا، حيث اختار العروس والعريس أكاليل من الثعابين القاتلة بدلاً من أكاليل الزهور المعتادة.

ووقف الزوجان خلال الفيديو مرتديان ثيابًا بيضاء ويلفان الثعابين حول أعناق بعضهما البعض ولا يبدو أي منهما خائفًا ولو حتى قليلا.

ووضعت العروس أولاً ثعبانًا ضخمًا حول عنق العريس، وبعد ذلك وقف الزوجان لالتقاط الصور.

وعندما حان دور العريس، جلب ثعبانًا كبيرًا، ووضعه حول عنق العروس، وسط حشد كبير موجود هناك أيضا لحضور حفل الزفاف.

جدير بالذكر أن العروسين موظفان محليان في إدارة الحياة البرية، ويقيمان في منطقة نائية من الولاية.

انتشر الفيديو على نطاق واسع، مما تسبب في ذهول مستخدمي الإنترنت حول سبب الفكرة المرعبة.