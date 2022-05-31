حمو بيكا يحيي حفلا غنائيا في دبي 4 يونيو المقبل

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إحياؤه لحفل بدبي في 4 يونيو المقبل.

ونشر بيكا البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «احجز مقعدك الآن في دبي».

وأحيا حمو بيكا مؤخرا سلسلة حفلات خارج مصر في عدد من الدول العربية، رفعت شعار كامل العدد، وحققت نجاحا كبيرا، وتفاعل معها الجمهور الخليجي.



حمو بيكا ونقابة الموسيقيين:



قال مصدر بنقابة المهن الموسيقية إن أزمة حمو بيكا مع المايسترو أحمد رمضان لن يتم حلها وديا، بعد إصرار الأخير على اللجوء للقضاء بعد اتهامه بطلب رشوة مالية من مغني المهرجانات الشهير.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن اعتذار حمو بيكا للمايسترو أحمد رمضان لم يعد كافيا خاصة مع محاولة مغني المهرجانات كثيرا حل الأزمة وديا، لكن دون جدوى.

في 16 فبراير الجاري، تقدم الفنان حلمى عبد الباقى ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن طريق المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية ياسر قنطوش، برقم 7737، وجاء في حيثيات البلاغ، أن الشاكى فنان مرموق وله تاريخ فنى كبير وهو حاليا يشغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وواصل: مؤخرا ظهر المشكو في حقه المدعو محمد محمود مصطفى محمد وشهرته حمو بيكا في بعض البرامج التليفزيونية، وقام بمهاجمة نقابة المهن الموسيقية، وعلى حد زعمه ذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ورفض تحديد اسمه، اتهمه بالرشوة وقبول أوراق مزورة ومخالفة للقانون لمصالح شخصية تخص ذلك العضو كما زعم أنه دفع مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة نظير إستخراج التصاريح لحفلاته، وكان لا يستلم سوى إيصال بمبلغ 2000 جنيه، واتهم لجنة استماع النقابة بقوله "مش ماشية بما يرضى الله".