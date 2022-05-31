ميدو: اللاعيبة كانوا بيستخبوا في الملعب أمام الوداد وطاهر والشحات ماعملوش حاجة

انتقد أحمد حسام ميدو اختيارات صفقات الأهلي، مشددا على أن المحترفين في صفوف الفريق لم يصنعوا الفارق.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من الذي اختار أليو بادجي ليكون مهاجما للنادي الأهلي من قبل، ومن اختار لويس ميكيسوني وكذلك بيرسي تاو"

أضاف: “من المفترض أن تأتي بمحترف في الأهلي ليصنع الفارق دائما، ولكن الأهلي لديه أزمة في اختيار اللاعبين”.



وواصل: "الأهلي يعاني من أزمة اختيار اللاعبين وصفقاته سواء الصفقات المحلية، أو صفقات المحترفين".



وختم حديثه قائلا: "طاهر محمد طاهر بـ35 مليون جنيه، وحسين الشحات جاء الأهلي بمبلغ خرافي والثنائي لا يصنع الفارق، لاعبو الأهلي كانوا بيستخبوا في الملعب ضد الوداد أنا لعبت كورة وعارف بعد الجون الأول في لاعيبة كانت مش عايزة تستلم الكورة"