عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باستخدام زجاجتي مياه .. تمارين لحرق الدهون وتنشيط الجسم|فيديو

كوتش سارة، مسئولة
كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، تمارين رياضية لتقوية وتنشيط عضلات الجسم كله وعضلة القلب، مع بعض تمارين الكارديو.

وشددت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، على ضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتكون العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".

وأضافت كوتش سارة أن تمارين الكارديو تعمل على تقوية عضلة القلب، و توزيع الدم على كل عضلات الجسم، وتعمل أيضاً على شد عضلات الرجلين أيضاً.

وأشارت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إلى أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ "زجاجتين مياه، أو زجاجتين رمل، يكون وزنهم زي بعض".

وتابعت كوتش سارة أن تمارين كمال الاجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.

تمارين لحرق الدهون برنامج صباح البلد صدى البلد الصحفي أحمد حمدى تمارين الكارديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موضوعات متعلقة

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم

محمد صلاح يستعرض عضلاته في صورة جديدة

تمارين رياضية تنشيطية لتقوية عضلات الجسم

تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر وحرق الدهون | فيديو

أول حدث بمقر القوى العاملة في العاصمة الإدارية .. سعفان يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا لـ 3000 عامل بالشرقية للدخان .. ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 3000 فرص عمل

تمارين رياضية وظيفية لتنشيط وتقوية عضلات الجسم

وكيل صحة الغربية: إفاقة محمد غنيم من غيبوبته بمستشفى حميات المحلة

باستخدام الدمبلز .. تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر | فيديو

ترشيحاتنا

تقليص فاتورة العجز الكلي.. أبرز ركائز الموازنة العامة للدولة 2022/2023

ميدو: المغرب صدر لإدارة الأهلي مشكلة التذاكر وشتتهم وأصبح تركيزهم خارج الملعب|فيديو

البنك المركزي: 754.33 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج خزائن الجهاز المصرفي

ميدو: الأهلي لا يستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا |فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

امتحان الفرصة الثانية للأول والثاني الثانوي | الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

فيديو

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ