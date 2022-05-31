مختار جمعة : وزارة الأوقاف تكرم جميع الأطفال المتفوقين

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مختار جمعة "وزارة الأوقاف سوف تكرم جميع الأطفال المتفوقين الملتحقين بالبرنامج الصيفي للطفل".

وأعلنت وزارة الأوقاف ، عن مسابقة بين أفضل المديريات أداء في البرنامج الصيفي للطفل، ومدتها ثلاثة أشهر، بحيث يتم صرف 3 جوائز شهرية لأفضل المديريات أداء في هذا البرنامج من حيث عدد المساجد المشاركة بالنسبة والتناسب لعدد مساجد المديرية، إضافة إلى جودة الأداء ومخرجات البرنامج.

وأضافت الأوقاف خلال بيان لها : يتم صرف 5 جوائز أخرى بنهاية الفصل الصيفي لأفضل خمس مديريات أداء خلال مدة البرنامج، وستكون الجوائز قيمة لمديري المديريات ومعاونيهم من القائمين على البرنامج وأفضل المشاركين والمشاركات فيه من الأئمة والواعظات.