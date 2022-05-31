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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لـ دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح أمام ريال
محمد صلاح أمام ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا" صباح اليوم، الثلاثاء، التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة. 

وشهد التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، غياب الدولي المصري محمد صلاح  نجم ليفربول الإنجليزي.

كان محمد صلاح قد تألق في دوري الأبطال، وساهم في تسجيل 10 أهداف للريدز، بواقع أحرز 8 أهداف وتمكن من صناعة هدفين، خلال المباريات التي خاضهم بالمسابقة هذا الموسم.

وخسر محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا، مع ليفربول، في المباراة النهائية أمام ريال مدريد بنتيجة 1-0.

وجاء التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا "ريال مدريد"

الدفاع: أرنولد "ليفربول"، روديجر "تشيلسي"، فان دايك "ليفربول"، روبرتسون "ليفربول"

الوسط: دي بروين "مانشستر سيتي"، فابينهو "ليفربول"، مودريتش "ريال مدريد"

الهجوم: كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، كريم بنزيما "ريال مدريد"، فينيسيوس جونيور "ريال مدريد".

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