تحرير 12 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز بالعدوة

حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، 12 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية وتفتيشية بالمرور على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية، والعمل على رصد المخالفات وتطبيق أحكام القانون، مع الاستمرار في تنظيم الحملات بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح أحمد خلف رئيس المركز، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية بقرية بني عامر، حيث تم تحرير 12 مخالف تموينية، تنوعت ما بين (نقص وزن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل).