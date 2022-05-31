البورصة تتعافى بدعم من إطلاق الرقابة المالية استراتيجيتها لتنشيط سوق المال

تعافت مؤشرات البورصة المصرية نسبيًا لدى إغلاق تعاملات منتصف الأسبوع اليوم، الثلاثاء، وسط تفاؤل حذر بين أوساط المستثمرين بإطلاق هيئة الرقابة المالية لاستراتيجيتها 2022- 2026 والتي تتضمن أهداف لتنشيط سوق المال والوصول برأسمالها السوقي لأكثر من 1.5 تريليون جنيه.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب طفيفة لدى إغلاق تعاملات اليوم بلغت نحو 2.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 665.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.9 مليار جنيه، تضمنت 2.1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل المكلية بسوق خارج المقصورة.

ونجح مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) في الإغلاق مرتفعًا بنسبة 0.4% مسجلا 10150.05 نقطة، مقلصًا مكاسبه من 1.5% في منتصف التعاملات، وامتدت موجة التعافي إلى مؤشرات السوق الثانوية، ليربح مؤشر (إيجي إكس 70) الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 0.38% ليبلغ مستوى 1744.43 نقطة، وانهى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا التعاملات على مكاسب بلغت 0.28% ليصل لمستوى 2621.94 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن التعافي النسبي لأداء الأسهم خلال جلسة اليوم، يعود إلى التفاؤل الحذر من جانب المستثمرين بشأن إطلاق هيئة الرقابة المالية لأستراتيجية تستهدف تنشيط البورصة والوصول برأسمالها السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه، من خلال برنامج الطروحات الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا أن السوق استقبل تلك الأنباء بتفاؤل حذر وذلك انتظارًا لجدية التنفيذ خاصة أن السنوات الماضية شهدت الكثير من الحديث عن خطط ومحفزات لسوق المال،لكن لم يتم تنفيذها منها خطط سابقة لهيئة الرقابة المالية بشأن تنشيط البورصة.