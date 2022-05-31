قبل انطلاقها الاسبوع المقبل … ابرز تصريحات رئيس جامعة القاهرة عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022، والتي من المقرر انطلاقها الأسبوع الأول من شهر يونيو وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في جميع كليات ومعاهد الجامعة، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني طبقا للعام الاكاديمي وقانون تنظيم الجامعات.

ولذلك ننشر ابرز تصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

تم إعلان جداول الامتحانات في معظم كليات الجامعة، وجاري الإعلان عنها تباعا في باقي الكليات قبل انعقاد الامتحانات بوقت كاف، وضع خطة مسبقة لعقد الامتحانات بالجامعة.

حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية وذلك طبقًا للوائح الجامعة المعدلة.

الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية لشكل ومضمون الورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية، والتي من أهمها شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة، وأن يناسب الزمن المخصص للامتحان عدد الأسئلة.

توفير قاعات امتحانات تستوعب الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعى الآمن، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية، وتشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات.

وجود لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب، إلى جانب توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.