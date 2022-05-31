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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشاري علم نفس يكشف سبب قتل الأم أطفالها الثلاثة بقرية ميت تمامة

انتحار
انتحار

هل من الممكن أن تؤدي الحالة النفسية بالأم إلى قتل أطفالها الثلاثة، تساؤل يدور في أذهان الكثيرين بعد بركة الدماء في قضية مقتل أم لأطفالها  بقرية ميت تمامة بالدقهلية بعد قيام الأم بذبحهم ومحاولتها التخلص من حياتها  أسفل عجلات جرار زراعي.

 

وتعليقا على الحادثة وما هي الدوافع وراء ذبح الأم لأولادها الثلاث أكد الدكتور محمد هانى استشارى الطب النفسي أن من أهم الدوافع وراء ارتكاب الأم لتلك الحادثة هي معاناتها من حالة إكتئاب شديدة واستطرد قائلا أنه من المؤكد أنها تعاني من تلك الحالة منذ فترة طويلة  .

 

وأضاف مؤكدا أنه من المرجح أن الأم من الشخصيات التي تحاول دوما جلد الذات لمعاناتها من الإكتئاب النفسي منذ فترة طويلة أثر تراكمات وظروف مرت بها وقبل فترة من الأنتحار .

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ولفت أن الشخص المنتحر بسبب المعاناة من الأكتئاب قد تكون لديه ميول انتحارية  بسبب شعوره الدائم بعدم القدرة على تحقيق الذات وفقدان الشغف ليصل به الأمر بالوصول إلى قرار الأنتحار والتخلص من نفسه. 

 أشار أنه من المؤكد أن هناك أسباب خفية كانت سبب في وصولها إلى  تلك المرحلة من الاكتئاب وجلد الذات وأحاطة نفسها بالأفكار السلبية 

أما عن تعليقه على محتوى الورقة التى تركتها لزوجها فأشار أنه بالتأكيد قد قامت بكتابة تلك الورقة أكثر من مرة وقامت بتقطيعها قبل اتخاذ القرار الفعلى بالانتحار والتلخص من  حياتها وحياة أطفالها 

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