طارق مؤمن يودع بطولة الجونة الدولية للإسكواش أمام بول كول

فاز النيوزيلندي بول كول المصنف الأول عالمياً على اللاعب المصري طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً بثلاث أشواط نظيفة، ليتأهل إلى الدور نصف نهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش.



وجاءت نتائج الأشواط لصالح بول كول كالتالي : 11-4، 11-9، 11-7.

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

وتتمتع مدينة الجونة بالبنية التحتية من مرافق وتجهيزات لإنجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة البطولات العالمية، وهو ما ساهم في تطور بطولة الجونة الدولية للاسكواش ؛ وخلق حالة من التفاعل الفريد بين جميع رواد المدينة وهذه البطولة.

ويحمل لقب بطولة الجونة عن النسخة الماضية كل من نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ومحمد الشوربجى المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش.