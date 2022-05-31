بعد واقعة سيدة الدقهلية.. طبيب نفسي يحذر من الاستهانة بـ 5 أعراض

قال الدكتور إبراهيم مجدي، أستاذ الطب النفسي، إن حادثة قتل أم لأطفالها الثلاثة في الدقهلية يطلق عليها "الانتحار الممتد"، حيث يقرر الشخص أن يتخلص ليس حياته فقط وإنما ينهي حياة أقرب الناس له.

وأشار "مجدي"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن مثل هذه الحوادث ترتبط بحالات الاكتئاب الشديد، حيث أن نسبة حدوث حالات "الانتحار الممتد" لا تتعد 1 في المليون.

وأضاف أن الشخص الذي يصاب بهذه الحالة ويقرر أن ينهي حياته وحياة أقرب الناس له، يرى أنه يريحهم، مستدلا بما كتبته الأم في رسالتها أن أطفالها سيذهبون للجنة، مستبعدا أن يكون الجانب الاقتصادي أو المادي له علاقة بهذه الحادثة، حيث أن الاكتئاب يصيب الأغنياء والفقراء.

ونوه بأن هناك علامات تدل على إصابة الشخص بالاكتئاب، ومنها أن يصاب الشخص بحزن بدون سبب، وفقدان الاستمتاع بالحياة، وفقدان الشهية، وقلة النوم، ونوبات حادة من البكاء بدون سبب، محذرا من الاستهانة بهذه الأعراض حيث التوجه فورا للطبيب.



