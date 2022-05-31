راندا عبد السلام تخطف القلوب بملابس رياضية في الجيم.. صور

نشرت الفنانة الشابة راندا عبد السلام صور من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت راندا عبد السلام، بملابس رياضية من صالة الألعاب الرياضية "الجيم" حيث خطفت الأنظار بإطلالة هادئة، نالت اعجاب متابعيها.\

تغيب راندا عبد السلام عن السباق الرمضاني هذا العام، بعد أن تواجدت العام الماضي في دراما رمضان من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، والذي شاركت في بطولته، مع كل مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.



وكانت آخر أعمال راندا عبد السلام مشاركتها في مسلسل "زي القمر" وحكاية «عقبال عوضك» شارك في بطولتها مي كساب وهالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب، من إخراج معتز حسام.