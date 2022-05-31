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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل شهادات بنك ناصر الاجتماعي الأعلى في العائد بالسوق المصرفي.. فيديو

بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

علق محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على قرر بنك ناصر الاجتماعي، بطرح شهادة ادخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا، كأعلى عائد بالسوق المصرفية، قائلاً إن البنك يستهدف الادخار المتناهي الصغر كما هو الحال في ريادة البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ومن ثم فإن عميل البنك هو العميل الذي يعيش على العائد من أصحاب الدخول الثابتة .. بنعتبر إننا بنقاسم العميل في العوائد في تلك الفترة الحرجة اليت يعيشها الاقتصاد المصري “ وبين أن الشهادة ليس لها سقف زمني ومطروحة ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا”.

وأوضح أن الفئة العمرية فوق الستين عاما تم طرح شهادة بزيادة 25 نقطة ليكون العائد 15.25% وتتنوع ما بين شهري وسنوي لكن طبيعة هذه المرحلة السنية تفضل العائد الشهري".

وقرر بنك ناصر الإجتماعي برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي طرح شهادة إدارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا وذلك حرصا من البنك علي منح أعلي عائد بالسوق المصرفية  والاستمرار في سياستة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط  الفكر الإدخاري حيث نجح البنك في تحقيق التكامل في خدماته والوصول الي الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبه للادخار و طرح خدماته ومنتجاته المصرفية بمميزات تنافسية حيث يسعي البنك دائما لأن يصبح بنك الإدخار الاول وبنك كل المصريين .

 

بنك ناصر الاجتماعي محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر توك شو برنامج كلمة أخيرة نيفين القباج

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