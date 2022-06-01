شهية وسهلة التحضير.. طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة

طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة، وهي وصفة شهية ولذيذة يمكن تقديمها في طعام الإفطار والغذاء والعشاء، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.









وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة، وهي وصفة سهلة يمكنك تحضيرها في المنزل في أقل من 30 دقيقة، وهي تكفي لحوالي 4أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة

طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة



مقادير طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة :

4 بطاطس

3 مربعات جبنة كيري

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 ملعقة صغيرة زعتر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود



للحشو

1 كوب جبنة شيدر أصابع

أسياخ شيش



للتغطية

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة خل

رشة ملح

رشة فلفل

1 كوب بقسماط ناعم

1 ملعقة كبيرة نشا

رشة كركم

1 كوب زيت للقلي



طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة :

- يسلق البطاطس حتى تصبح لينة قليلًا.

- يضاف الجبن والملح والتوابل ونقلبها.

- نضع أصابع الجبن في أسياخ الشيش.

- توضع البطاطس المهروسة حول الجبن.

- في وعاء اخلطي مكونات التغطية ما عدا البقسماط.

- توضع أصابع البطاطس بالجبن في صوص التغطية ثم البقسماط.

- نقلي البطاطس الكروكيت بالجبنة في الزيت الحار حتى يصبح لونها ذهبيًا.