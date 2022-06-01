اليوم.. أولياء الأمور يتقدمون بملفاتهم للالتحاق بالمعاهد الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول يتم التقديم يوم 2022/6/1 من هنا



يأتي هذا انطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وسعى الازهر الشريف فى التحول الرقمى للمعاهد الازهرية والذى يهدف الى وصول تقديم خدمات تعليمية وادارية قادرة على مواكبة التغيير . وفى اولى الخطوات الجادة فى التحول الرقمى للمعاهد الازهرية فقد تم نشر نظام ادارة شئون الطلاب بالمعاهد الازهرية على شبكة الانترنت