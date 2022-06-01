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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة تكريم رحمة منتصر ضمن فعاليات مهرجان القومي للسينما.. اليوم

المهرجان القومي للسينما
المهرجان القومي للسينما

يشهد اليوم ضمن فعاليات المهرجان القومي للسينما في دورته ٢٤ والتي تقام تحت شعار السينما إبداع لا يتوقف حيث يناقش الناقد أحمد سعد الدين الأفلام الحاصلة علي جوائز أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة ، الفيلم الحاصل علي جائزة لجنة تحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة.

وفي نفس اليوم في السابعة مساء تقام ندوة تكريم المونتيرة الكبيرة رحمة منتصر ويديرها الناقد أسامة عبد الفتاح ، وبحضور الناقدة صفاء الليثي التي حققت كتابها الذي حمل عنوان " رحمة منتصر .. الأستاذة " .

وجاءت جوائز المهرجان كالتالي: 
أولا : افلام التحريك 
جائزة لجنة التحكيم وحصل عليها المخرج سامي الشرقاوي عن فيلم لما اكبر
جائزة أفضل فيلم تحريك وحصل عليها المخرج محمد غزالة عن فيلم  الهرم 
ثانيا: الأفلام الروائية القصيرة 
جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول للمخرج عمرو السيوفي عن فيلم "لما كان البحر ازرق" 
جائزة لجنة التحكيم وحصل عليها المخرج محسن عبد الغني عن فيلم "خط في دائرة".
جائزة افضل فيلم وحصل عليها المخرج  باسم التركي عن فيلم "اوهام الغرفة الموصدة".
ثالثا: الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة
جائزة سعد نديم للعمل الأول وحصل عليها المخرج انس صلاح الدين عن فيلم " الترومبون الذي انقذني "

جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة وحصلت عليها المخرجة ناهد نصر عن فيلم "درامز"، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي حتي 15 دقيقة وحصل عليها المخرج عبد الفتاح زيدان عن فيلم "يُحكى أن ". 

دموع وبكاء .. أبرز لقطات حفل توزيع جوائز المهرجان القومي للسينما

محمد ممدوح وأحمد داش يحصدان جوائز الأفضل من المهرجان القومي للسينما

جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة وحصلت عليها المخرجة ماجي مرجان عن فيلم "من وإلى مير"

جائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة وحصل عليها المخرج نبيل الشاذلي عن فيلم "تمساح النيل". 
وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
جاءت جوائز أفضل إنتاج كالتالي..
جائزة الإنتاج  الثالثة ذهبت لفيلم للايجار
جائزة الإنتاج الثانية ذهبت لفيلم ابوصدام
جائزة الإنتاج الأولى ذهبت لفيلم العارف
جائزة أحسن صوت حصل عليها الفنان أحمد أبو السعد عن فيلم "العارف"
جائزة الموسيقي حصل عليها الفنان مودي الامام عن فيلم "الإنس والنمس" 
جائزة المونتاج حصل عليها الفنان أحمد حافظ عن فيلم "العارف"
جائزة الملابس حصلت عليها الفنانة إيناس عبد الله عن فيلم "الإنس والنمس"
جائزة التصميم الفني حصل عليها الفنان أحمد فايز عن فيلم "موسى"
جائزة التصوير حصل عليها حسين عسر عن فيلم "موسى"
جائزة السيناريو حصل عليها السيناريست إسلام السيد امام عن فيلم "للإيجار"، وجائزة الإخراج حصل عليها المخرج أحمد علاء الديب عن فيلم "العارف"، وجائزة أفضل إخراج عمل أول حصلت عليها المخرجة نادين خان عن فيلم "ابو صدام"
جائزة أحسن ممثلة دور ثان حصلت عليها الفنانة زينة منصور عن فيلم "ابو صدام" جائزة التمثيل دور ثان رجال حصل عليها الفنان احمد داش عن دوره في فيلم "المحاكمة"
جائزة أحسن ممثلة دور أول وحصلت عليها الفنانة كارمن بصيص عن دورها في فيلم "العارف"
جائزة أحسن ممثل دور أول حصل عليها الفنان محمد ممدوح عن دوره في فيلم "ابو صدام"
كما منحت لجنة التحكيم جوائزها الخاصة لفنانين كبار لقبولهم أدوار صغيرة ادوها بتميز عالي وهم النجمة ليلى علوى، الفنانة القديرة اسعاد يونس وذلك عن دورهن في فيلم ٢٠٠ جنيه ، كما قررت لجنة التحكيم منح ٣ شهادات تقدير لكل من المخرج مازن صلاح عن فيلم واجب محسن،  المخرجة حنان راضي عن فيلم وطن الاختيار ، الممثلة هبة عبد الغني عن دورها في فيلم  لما كان البحر .
وكان حفل الختام قد بدا بعرض فنى بعنوان (باب الحلم) جسد تتابع أجيال السينمائيين وتطور صناعة السينما في مصر، وما تذخر به من كنوز فنية واخرجه محمد مرسي ابراهيم، أشعار وألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم استعراضات محمد ميزو، جرافيك ومايبنج محمد المأموني ، تصميم إضاءة ياسر شعلان، مخرج منفذ محمد طوسون واعقبه  فيلم تسجيلي عن وقائع المهرجان إنتاج وحدة الفيديو تك التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية. 

المهرجان القومي محمد ممدوح احمد داش الفنان محمد ممدوح المهرجان القومي للسينما Arts Entertainment

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