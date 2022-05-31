محمد ممدوح وأحمد داش يحصدان جوائز الأفضل من المهرجان القومي للسينما

حصد الفنان محمد ممدوح والفنان أحمد داش جوائز الأفضل فى التمثيل من المهرجان القومى للسينما المصرية فى دورته الرابعة والعشرين برئاسة الناقد كمال رمزى، وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التى سلمت الجوائز للفائزين.

وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "أبو صدام"، كما حصل الفنان أحمد داش على جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم "المحكمة"، وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتسليم الجوائز لهما.

فيلم أبو صدام من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور، والفيلم من إخراج نادين خان، وتدور أحداثه حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرًا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

أما فيلم "المحكمة" الذى حصد الفنان أحمد داش جائزة أفضل ممثل دور ثان عنه، فهو يتناول العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

وشارك فى البطولة بجانب أحمد داش كل من، غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.