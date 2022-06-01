هونر تزود هاتفها الجديد Honor 70 بمعالج قوي وشحن سريع

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، رسمياً سلسلة هواتفها الجديدة، Honor 70، والتي تتضمن 3 إصدارات مميزة بمواصفات وإعدادات مختلفة، ويوفر الإصدار الأساسي بتشكيلة الهواتف متوسطة الفئة مواصفات جذابة مع معالج قوى وشحن سريع.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر الجديد Honor 70، بشاشة كبيرة من نوع OLED، بقياس6.67 بوصة، وبجودة عرض ”FHD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، وتدعم الشاشة تقنية HDR 10، مع ذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وتردد تعتيم يبلغ 1920 هرتز.

سعر ومواصفات هاتف هونر الجديد Honor 70

ويضم الجزء الخلفي بالهاتف إعدادات تصوير متطورة، حيث يحتوي Honor 70 على كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر رئيسي من إنتاج شركة سوني من نوع IMX800، وبدقة 54 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وإلى جانب كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف هونر الجديد Honor 70

ويعمل هاتف هونر Honor 70، بواسطة معالج كوالكوم القوي من نوع Snapdragon 778G+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويحزم الإصجار الأساسي من تشكيلة هونر الجديدة Honor 70، بطارية بقوة 4800 مللي أمبير، يتم شحنها بسرعات تصل إلى 66 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم التقليدية من هونر Magic UI 6.1، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.

سعر ومواصفات هاتف هونر الجديد Honor 70

وصممت هونر الهاتف بهيكل نحيف للغاية، يبلغ سمكه 7.91 ملميتر، ويزن حوالي 178 جرام، ويحتوي الهاتف على قارئ بصمة أصابع مدمج في الشاشة، وتشمل خيارات الاتصال بهاتف Honor 70، دعم لشبكات الاتصال اللاسلكية Wi-Fi 802، وتقنية Bluetooth 5.2، ويضم الجهاز منفذ شحن من نوع USB -C.

ويتوفر هاتف Honor 70، في 3 ألوان هي الأسود والأخضر والأزرق المتدرج، مقابل سعر يبدأ من 405 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 7600 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت، وبسعر 510 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 9400 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الصين في 7 يونيو.