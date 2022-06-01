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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محافظ دمياط: الشراكة بين القومي للمرأة والأزهر الشريف تحقق استقرار الأسرة المصرية

صدى البلد

فى إطار فعاليات برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ممثلا فى (مكتب شكاوى المرأة) بالتعاون مع الأزهر الشريف ممثلا فى( المركز العالمى للفتوى الإلكترونية ) بمحافظة دمياط ، تم تنظيم لقاء مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بحضور الأستاذة مروة نبيل مقررة فرع المجلس القومي بدمياط ، والأستاذة نهي مرسي مدير عام إدارة اللجان بالمجلس القومي للمرأة  ، والدكتور أسامة هاشم الحديدى المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.


وجهت الدكتورة منال عوض الشكر الى المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف  على مجهوداتهم لتحقيق استقرار الأسرة المصرية وحمايتها  ، مشيدة بهذه الشراكة المتميزة ، وأكدت حرص محافظة دمياط  على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لنجاح هذا البرنامج الهام للأسرة والمجتمع بشكل عام.

تناول اللقاء مناقشة محاور برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ، وخطته فى كافة قرى المحافظة، والتى تتضمن عقد ندوات، ولقاءات توعوية، وورش العمل بقري ومراكز المحافظة لنشر الوعي الأسري والمجتمعي الذي يدعم استقرار الأسرة، ويحافظ على صحة الأطفال، وتنشئتهم تنشئة سليمة، إضافة لصحة الأم، والتصدي للظواهر السلبية فى المجتمع. 
يذكر أن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة يأتى في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى فبراير الماضى..

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IMG-20220601-WA0106
IMG-20220601-WA0105
IMG-20220601-WA0105

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