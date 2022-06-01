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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تطلق التصفيات قبل النهائية لمشروعات شباب من أجل التنمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 تمت اليوم فعاليات اختيار الفرق المؤهلة لجامعة عين شمس لمبادرة شباب من أجل التنمية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة هيام وهبة منسق عام المبادرة ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات. 

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اليوم .. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

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انطلاق التصفيات قبل النهائية لمشروعات مبادرة شباب من أجل التنمية بـ عين شمس


بدأت فعاليات التصفيات قبل النهائية لاختيار أفضل للمشروعات المقدمة من كليات جامعة عين شمس لاختيار افضل مشروع للمشاركة في مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية بحضور الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد  قدرى عميد كلية التجارة وأعضاء لجنة التحكيم الدكتورة هيام وهبه مقرر لجنة التحكيم  والدكتور محمد عبد المنتصر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور عمرو شعت وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة  دينا لاشين مدير الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا ،الدكتورة  شرين مظلوم وكيل كلية الاداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة لمياء رضوان أستاذ بكلية الزراعة محكما الي جانب لفيف من المحكميين وأعضاء الهيئة المعاونه من أساتذة الجامعة.

وأشار الدكتور  أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الي وجود العديد من التحديات الإستراتيجية التي تواجه مصر سواء من الداخل أو الخارج موضحا ان النتمية تعتبر تحدي أخر من ضمن التحديات التي تواجهها مصر وتواجهه القطاع التعليمي وتعتبر حلقة تواصل بين الإجيال والتخصصات والهيئات المصرية المختلفة مشيرا الي أهمية الإهتمام  بالإشتراك في المبادرات التي تخص الوعي والإدراك التنموي للنهوض في جميع النواحي المختلفة وخاصة النواحي التعليمية والإهتمام ودعم الأطفال والشباب الصغار لأنهم المستقبل والأكثر نشاطاً وفكرياً وإبداعاً وتطور نحو ما هو جديد ويفيد التقدم والإرتقاء .

وأوضحت الدكتورة هيام وهبه منسق جامعة عين شمس بمبادرة شباب من أجل التنمية ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم البدء فى العمل فى المبادرة منذ يناير ٢٠٢٢ وتلقى خلال هذه الفترة المشاركين دورات تدريبية مكثفة من معهد اللتخطيط القومى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة .
كما اوضحت سيادتها ان المرحلة الأولى من تصفيات المشروعات المقدمة من 19 فريق ممثلين  لكليات جامعة عين شمس  حيث شاركت الفرق بعدد 15 مشروع تنموي، تستهدف جميعها محاور عدة وهي التمكين الإقتصادى والإجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية وإبتكار لتحسين الخدمة العامة.
بالاضافة إلى 4 أوراق سياسيات تستهدف المحاور الآتية: تنمية وتنظيم الأسرة المصرية، تأهيل معلمين إستراتيجية إصلاح التعليم الجديدة، إصلاح منظومة الرعاية الصحية. 
كما أضافت أنه تم حصر المشروعات المقدمة وقياس مدى مطابقتها للمعايير والشروط الاساسية التى يجب توافرها في المشروع من حيث فكرة المشروع، الملخص، ابحاث السوق ونموذج العمل وغيرها من الركائز الأساسية، وتم التقييم الاولى باختيار اللجنة المحكمة لعدد 11 للبدء فى العرض النهائى عن طريق عرض تعريفي (Power Point)، بحيث يتم من خلاله اختيار افضل المشروعات المؤهلة لإرسالها للمجلس الاعلى للجامعات لتمثيل جامعة عين شمس في المسابقة النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية المقرر إنعقادها بنهاية يونيو القادم.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس مبادرة شباب من اجل التنمية الدكتور محمود المتيني الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث Jobs Education

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