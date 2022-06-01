البريد المصري: لدينا 32 مليون عميل و 15 مليون بطاقة مسبقة الدفع

قال إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن البريد يمتلك نحو 32 مليون عميل، ونحو 15 مليون بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالمعاشات وغيرها.

وأضاف نائب رئيس البريد المصري للتحول الرقمي خلال جلسة "عصر التكنولوجيا المالية" التي تم عقدها ضمن مجموعة من فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويمتلك البنك نحو 700 ماكينة صراف آلي، والكثير من المصريين لا يعرفون أن البريد المصري يستخدم في التحويلات المالية، ولديه 3 مجالات من العمل منها القطاع المصرفي باستثناء الإقراض وكذلك العمل البريدي التقليدي، وكذلك الجانب المالي.

وعن الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، كشف أن لوائح البريد المصري تسمح له بتحويل الأموال للخارج عبر الحدود. ويتناقش حالياً مع جهات اخرى لجعل البريد المرحلة الأخيرة في إتمام هذه المعاملات الخارجية

أكد المشاركون في جلسة "عصر التكنولوجيا المالية" التي تم عقدها ضمن مجموعة من فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، أن البنية التحتية التكنولوجية يجب أن تكون جاهزة بالكامل لتلبية النمو المتزايد في مجال التكنولوجيا المالية. كما طالب المشاركون بضرورة الاهتمام بوضع اللوائح المالية المناسبة للتعامل مع كافة المستجدات والتطورات باعتبارها عنصراً مهماً للغاية، مما يفرض علينا ضرورة الاستعداد لتنظيم النواحي المختلفة وتغذيتها في النظام القائم بالفعل.

وناقشت الجلسة عدداً من عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية لبعض الدول، بحضور كل من رئيس هيئة الخدمات المالية في كازاخستان، وشركة فيزا العالمية. كما تحدث كل من مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري – التكنولوجيا المالية والإبداع، وكذلك ممثلون عن البريد المصري ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مصر، وشركة كليكت للتكنولوجيا المالية مصر، وصندوق Nclude Fintech Fund. وأدار الجلسة شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية – مصر.