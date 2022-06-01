بسعر 47125 جنيهاً للمتر..طرح أراضى للتخصيص الفوري بالقاهرة الجديدة

تطرح وزارة الإسكان ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا جديدا من الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضى استثمارية للنشاط الخدمى والتجارى والإدارى بالقاهرة الجديدة، بسعر 47125 جنيهاً للمتر، منهم قطعة أرض استثمارية بنشاط تجارى إدارى متكامل بمساحة 2852م وموقعها بالقرب من جهاز المدينة، بينما القطعة الاخرى مساحتها تتجاوز الـ 3307م بالقرب من المنطقة الحيوية بالمدينة.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية فى أول شهر مارس الماضى قطع أراضى استثمارية وللنشاط العمرانى بالقاهرة الجديدة، بسعر 7785 جنيهاً للمتر، منهم قطعة أرض استثمارية بالقرب من طريق السويس، بينما يتم طرح قطعتى أرض بالقرب من الطريق الدائرى الأوسطى بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 25 فدانا، والاخرى بمساحة 6.15 فدان.