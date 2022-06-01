أخلاقيات الزمالة.. أحمد كريمة يرفض الرد على هجوم آمنة نصير

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه رفض الرد على ما صرحت به الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، موضحًا: "الدكتورة آمنة زميلة و اخلاقيات الزمالة تجعلنى لا ارد".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، أنه لم يقل شئ يناقض الدين، ما تحدث به عن التعدد مذكور فى القرآن الكريم.

كانت الدكتورة آمنة نصير، ردت على الدكتور أحمد كريمة، بعد تصريحاته التي قال خلالها "على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلا من ارتكابه الفاحشة"، قائلا: "لماذا يتركب الرجل الفاحشة من الأساس؟.. ما يشوف زوجته مش قادرة ليه تلبي رغباته، وكيف يسترضيها، بدلًا من أن يقول ذلك.. مفيش زوجة هتشوف لزوجها مرأة أخرى".

وأضافت آمنة نصير: "ارجو من رجال الفكر الديني وأهل التخصص أن يكون دورهم المساعدة لإرساء قواعد البيوت، ونشر الأمن والأمان للبيت والحب والمودة والرحمة، بدلًا من ذلك.. وأرجو من كل من يتناول قضايا البيوت ان يساعدوا على استقرار البيوت ".

واستطردت:" هذه التصريحات غير مقبولة.. هتزلزل وستزعزع البيوت.. عيب علينا.. حيث لا توجد هذه الزوجة التي تقبل بذلك عبر الأزمنة.. ادوني عنوانها الزوجة اللى تعمل كدا.. هذه التصريحات لا ترقي لمستوى المسئولية.. التصريحات دي نوع من التهريج".