حجب عن الأسواق .. ضبط 15 طن خل طعام داخل مخزن بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.



اسفرت جهود الحملات عن ضبط 15 طن خل طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.