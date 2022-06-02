لبيعها بأزيد من سعرها.. ضبط 10 أطنان سلع غذائية داخل مخزن بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.



تمكنت الحملات من ضبط 10,2 طن "سكر حر – أرز أبيض- مكرونة – دقيق أبيض -فول"، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.