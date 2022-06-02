مجهول المصدر .. ضبط 13.5 طن دقيق أبيض بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.



اسفرت جهود الحملات عن ضبط 13.5 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الغربية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.