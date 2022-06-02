اليوم.. الفولبرايت تقدم ندوة أون لاين لبرنامج الطلاب الزائرين والإشراف المشترك

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن ندوة أون لاين تقدمها هيئة الفولبرايت عن برامج الطلاب الزائرين والإشراف المشترك غدا الخميس 2 يونيو 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ستقدم الندوة تفاصيل متعلقة بالبرنامج تتضمن معايير الأختيار، وطرق التقدم للبرنامج.

يمكن للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حضور الندوة اون لاين بأستخدم تقنية زووم عن طريق اللينك التالي:

https://us06web.zoom.us/j/85822253488?pwd=M0ZJUE9RMmhSMjNxU2IrZmtHUDZYQT09&fbclid=IwAR1iE9zs6jX2G_-6TnBYlDRzpRZyW26jvsWXpGwSR8lWNeDEte1QpNGQNSA#success

يمكن ايضا متابعة الندوة بأستخدام تفاصيل زووم التالية:

Meeting ID: 858 2225 3488

Passcode: 780667

والجدير بالذكر نظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر العلمي "وزارة الخارجية المصرية في مئة عام (١٩٢٢ - ٢٠٢٢)"، تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أشرف مؤنس، مدير المركز.

وعقدت ٤ جلسات في إطار فعاليات المؤتمر العلمي "وزارة الخارجية المصرية في مئة عام (١٩٢٢ - ٢٠٢٢)" ، شارك في الجلسة الأولى كمتحدث رئيسى عمرو موسى، وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والسفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف مؤنس، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

وألقى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، كلمة بعنوان "وزارة الخارجية المصرية في المئة عام المقبلة"، كما شارك في الجلسة الدكتورة سهرة قاسم محمد، خبيرة بالإدارة العامة للإعلام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور عبد الحميد شلبى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر، والوزير المفوض ناجى غابة، وزير مفوض قائم بأعمال السفارة المصرية في روما.

وخلال الجلسة، أكد عمرو موسى ضرورة الالتزام بالعمل بصورة مستمرة ودون توقف لضمان مستقبل أفضل لمصر، مشيرا إلى أن مصر دولة عريقة لكن لم يتم إدارتها بشكل جيد لمدة طويلة، مشددا على ضرورة إعادة بناء هذا البلد مع دعمه بشتى السبل، لافتا إلى أن الاحتفال بالعيد المئوى للدبلوماسية المصرية مناسبة جيدة للاحتفاء بمصر وعلاج الإرث الصعب الذي خلفته الحقبة السابقة.