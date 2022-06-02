برنامج الأغذية: 900 مليون شخص يعانون الجوع في العالم وطارق الخولي: قائمة العفو الرئاسي ساهمت في خروج 40 شخصا غير الصحفيين|فيديو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



برنامج الأغذية : 900 مليون شخص يعانون الجوع في العالم





قالت الدكتور عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن هناك 900 مليون شخص يعانون الجوع فى العالم، وأن هناك 270 مليون شخص فى العالم بمرحلة الطوارئ وفقًا لـ التصنيف، وعلى خطوة واحدة من المجاعة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن التصنيف وفقًا للبرنامج يكون على مراحل، الأول مستقر، و الثاني قلق، و الثالث وضع صعب، و الربع و قبل الأخير طوارئ، و الخامس و الأخير يعنى المجاعة.

وأوضحت أنه فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ستتصاعد الأزمات والمشكلات، وأن أوكرانيا سلة الغذاء لـ أوروبا و العالم، و قارة أوروبا مصدومة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

الأغذية العالمي: 20 مليون شخص على حافة المجاعة والأزمة الحالية الأصعب



قالت الدكتورة عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الأمن الغذائي من الملفات المهمة التى تواجه العالم، وأن النظام العالمى تحت اختبار قاسي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن العالم بالكامل متشابك، ولا توجد دولة بعيدة عن الدولة الأخرى، ولا يمكن أن نقول أنها بعيدة عن التأثيرات العالمية.

الموبايل والقلم .. أحمد موسى : سعر الدولار الجمركي ارتفع 10% |فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر الدولار الجمركي ارتفع بنسبة 10% اليوم، وهذا الأمر سيؤثر على جميع السلع، معلقًا :" أى شئ يأتى من الخارج سيكون بسعر مرتفع".

وقام أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، برفع الموبايل على الهواء، و القلم، وقال إن هذه الأشياء سترتفع.

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون





أكدت النائب نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أننا ننحاز لمصلحة الطفل أولا في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وليس للرجل او المرأة، وأصبحت حضانة الطفل تؤول للأب بعد الأم مباشرة.

وأضافت “الديب”، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن غرامة ٢٠ ألف جنيه على كل حاضن يحجب الطفل عن صاحب الرؤية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، متابعة أنه تعدد الزوجات بلا ضوابط ينتج عنه آثار مجتمعية سلبية مثل ظاهرة أطفال الشوارع.



أحمد موسى يعرض تقرير عن مؤتمر مصر تستطيع





عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير عن مؤتمر مصر تستطيع، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد عبد النظير مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الدكتور مصطفى مدبولى رد على الاسئلة التى كانت تكون من المشاركين عن الصناعة.

أكد وكيل مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين، ضرورة إعطاء القطاع الصناعي مزايا وحوافز إضافية، لجذب الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين للإقبال على النشاط الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

طارق الخولي: قائمة العفو الرئاسي ساهمت في خروج 40 شخصا غير الصحفيين|فيديو



قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، تلقيت قرارا بإعادة تفعيل اللجنة بسعادة خاصة أن بداية عمل اللجنة كانت في عام 2016، وقام الرئيس السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير.

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم تشكيل اللجنة بنسختها الأولى خلال السنوات الماضية قبل حفل افطار الاسرة المصرية، كانت اللجنة غير مفعلة بشكل كبير ولكن بقرار الرئيس بالحفل تم تفعيلها.

الأغذية العالمية: نموذج المرأة المصرية يبهرني دائما و القاهرة لا تحتاج مساعدات





قالت الدكتور عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه يتم العمل فى مصر بصورة مختلفة عن دول أخرى، ففى مصر يتم العمل على مجال التنمية، ويتم النظر على مساعدة صغار الفلاحين وتطوير الأساليب فى الزراعة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم العمل مع الحكومة على مشاريع الأغذية المدرسية.

ولفتت إلى أن هناك رصد لـ أسعار الغذاء، والأمن الغذائي، الحكومة المصرية تقوم بدور هام فى المشاريع، و توفير الأغذية.

قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في مايو بـ657 مليون دولار.. فيديو



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تجربة استزراع 7 ملايين زريعة جمبري شرق القناة، ليست فكرة جديدة بل اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2016.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع الاستزراع يستهدف إنتاج 350 طنا من الجمبري والبوري والدنيس وبعض الأنواع الأخرى كمرحلة أولية، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستستهدف إنتاج 1500 طن من الدنيس لتوجيهه إلى المحافظات الأخرى.

محمد مختار: قوافل مساعدات لـ سيناء الأسبوع المقبل

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك 44 طن خضروات و مواد غذائية و ألبان تم توفيرها لـ 200 أسرة بجنوب الجيزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصندوق يوفر المساعدات لـ الأسر الأكثر احتياجًا، وأن قافة الجيزة جزء من سلسلة قوافل يتم البدء فيها.