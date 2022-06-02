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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلاف على أولوية المرور بالطريق.. طالب يتعدى على آخر بمطواة في سوهاج

صدى البلد

استقبلت مستشفى ساقلتة المركزي شرق محافظة سوهاج، طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، مُصابًا بجروح؛ إثر تعدي طالبًا عليه بواسطة مطواة؛ بسبب مشاجرة نشبت بينهما لخلاف على أولوية المرور بالطريق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو(أحمد و س ب - 18 سنة- طالب- ويقيم دائرة مركز ساقلتة)، مصاب بجروح، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

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وأفاد باتهام المدعو (يوسف م ع ا ف- 18 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته؛ بسبب أولوية المرور بالطريق.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة مطواة، وبمواجهته أقر  بارتكاب الواقعة.

سوهاج طالب ساقلتة مطواه تعدي

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