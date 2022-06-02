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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 407 مبايعات بقيمة 971.7 مليون درهم منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 225.98 مليون درهم و336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 745.72 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 861 الف درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 400.29 مليون درهم منها 24 رهنا لأراض بقيمة 284.13 مليون درهم و68 رهنا لفلل وشقق بقيمة 116.15 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 183 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 44 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 11.82 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة مليوني درهم.

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