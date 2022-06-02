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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت يستعرض تقريرًا حول إنجازات الأعمال في جامعة القاهرة الدولية

جامعة القاهرة الدولية
جامعة القاهرة الدولية

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي وسير العمل في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، كأول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر وتجمع بين نظام  البرامج والكليات، وذلك في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل.

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وأوضح التقرير أن جامعة القاهرة الدولية على وشك الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الإليكتروميكانيكية، والتي وصلت للمراحل الأخيرة، بالإضافة إلى توريد الأثاث الخاص بها، وذلك طبقًا للطابع المعماري لجامعة القاهرة الأم، ومن خلال التنفيذ على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، ليتم افتتاحها وانطلاق العملية التعليمية بها قريبا.

واستعرض التقرير، استكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات المتبقية في مشروع جامعة القاهرة الدولية ، في ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية والخارجية التي حققت نسب إنجاز كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي سيتم تقديمها بها.

يشار إلى أن جامعة القاهرة الدولية تضم المباني الإدارية ومباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى المجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء ، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة المتجددة، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص  سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

جدير بالذكر أنه تم وضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية في أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، ومنذ ذلك التاريخ والجامعة تعمل في سباق مع الزمن للانتهاء من الأعمال الإنشائية لها، وذلك لانطلاق العملية التعليمية وبدء الدراسة بها قريبا، للمساهمة في الانتقال بالتعليم الجامعي نحو العالمية، وتأهيل كل الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الايجابية في بيئة عالمية تفاعلية، وتقديم خريجين متميزين ذوى قدرة تنافسية للعمل محليًا ودوليًا، وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين، من خلال منح شهادات ودرجات علمية مشتركة، والاعتماد على برامج علمية وأكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا قائمة على الشراكة مع جامعات مرموقة دوليًا.

وأعدت جامعة القاهرة الدولية، العديد من البرامج الدراسية في تخصصات مختلفة، منها برامج النووية السلمية، والاقتصاد الرقمي، والنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء كليات تدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة مثل كلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة.

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