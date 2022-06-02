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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات مكبرة في بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعطيل للمرور وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق والمرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية.
وشدد على إعادة الانضباط إلى الشارع، مشيدا بالتمركز الأمني بمناطق  ( وابور الثلج - الحرس الوطني - وعزبه السوق - وميدان كاميليا ومحيط  تمثال سعد زغلول  ) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين لردع المخالفين .
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بشوارع مدينة بنها بالتنسيق مع الشرطة حيث تم المرور على ( منطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وميدان كاميليا و عزبة السوق والحرس الوطني و محيط تمثال سعد زغلول ) ،  وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مدينة بنها. 
وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة البلدورات التي يستغلها الباعه الجائلين والأكشاك  المخالفة المقامة بدون ترخيص، 
وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المحال المتعدية على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه عليهم بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين .
وعلى هامش الجولة تابع المحافظ أعمال تطوير المرحلة الثانية حيث تشتمل أعمال التطوير على رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتى كوبري المصنع الحربي، وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتى كمين أتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدءا من الكمين حتى كورنيش الرياح التوفيقي (مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة حديثة. 
كما يتضمن التطوير إعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، ورصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلو وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح. 
وقد وجه المحافظ، بدفع الأعمال وتكثيفها خصوصا بالورديات الليلية والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لإزالة أي معوقات بالطريق حتى تتمكن الشركة المنفذة من تنفيذ أعمالها والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشددا على ضرورة الدقة في التنفيذ ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي في كافة الأعمال التي تتم بالطريق على امتداده. 
وفي هذا الإطار يتوجه المحافظ بالشكر والتقدير إلى رجال الشرطة بقيادة اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليويبة على الجهد المبذول فى رفع الإشغالات من تلك الميادينا.

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