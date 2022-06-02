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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب تاتو لصورة محامية جوني ديب..مغنية كندية تثير الجدل..فيديو وصور

بسبب تاتو لصورة محامية
بسبب تاتو لصورة محامية جوني ديب..مغنية كندية تثير الجدل

أثارت مغنية ومؤلفة وتيك توكر كندية الجدل عبر تطبيق «تيك توك» إثر رسمها تاتو لصورة كاميل فاسكويز، محامية المخرج والمنتج والفنان العالمي، جوني ديب بعد انتصارها في معركته القانونية ضد الممثلة آمبر هيرد. 

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حصد مقطع الفيديو الذي نشرته الكندية، جازمين وولف، وتبلغ مدته 10 ثواني، على أكثر من مليون مشاهدة منذ نشره خلال الأيام القليلة الماضية، وظهرت فيه وهي ترسم وشم المحامية، كاميل فاسكويز،على ساقها اليسرى مع وضعها كلمة «اعتراض».

وقالت Jazzmyn Wollfe إنها اختارت صورة فاسكيز بعد مشاهدتها لاستجوابها لهيرد، أثناء دفاعها عن جوني ديب الذى رفع دعوى تشهير بقيمة 50 مليون دولار ضد هيرد التي اتهمته فى مقالة نشرتها بجريدة واشنطن بوست عام 2018  بالعنف المنزلى، الأمر الذى أضر بحياته المهنية.

وأضافت المغنية الكندية: «بصراحة.. لقد تأثرت ودهشت بشدة بالثقة التى حافظت عليها هيرد طوال الوقت، كيف سعت دون اعتذار إلى العدالة وحاولت أن تسلط الضوء على سوء معاملة شخص تعتقد أنه تعرض للإيذاء».

وتحدثت ولف عن سبب إعجابها بمحامية جونى ديب، موضحةً: «وجدت أنه من المدهش رؤية شخص ما يدافع ويحاول تحقيق العدالة في وضع غير عادل..الطريقة التى تصرفت بها كاميل كانت قوية جداً، وأردت أن أحيى ذكرى شعورى فى تلك اللحظة وأنا أشاهدها برسم هذا الوشم».

وعن الوقت الذي استغرقته «وولف»  البالغة من العمر 27 عاماً  في الوشم، تابعت أنه استغرق نحو ساعة واحدة لرسمه بإبرة وحبر غير كهربائية ، لافتةً إلى أن مقطع الفيديو الخاص برسم الوشم لقى إعجاب الكثير من المتابعين لها والتى كانت ردود أفعالهم إيجابية، لكن البعض كانت له ردود أفعال سلبية من الأشخاص الذين ما يأكدون على أن الرجال لا يمكن أن يكونوا ضحايا للنساء.

 

 

 

 

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