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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جنوب أفريقيا: بيرسي تاو يحتاج وقتا للتعافي ذهنيًا بعد خسارة النهائي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أن لاعبه بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي، يحتاج الوقت للتعافي ذهنيًا من خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريقه.

النادي الأهلي قد خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، يوم الاثنين الماضي، بثنائية نظيفة.

وقال هوجو بروس في تصريحات نقلتها صحيفة “ كيك أوف” الجنوب أفريقية:"أنا سعيد جدًا لأن بيرسي تاو موجود هنا ويسعدني أن أرى أنه يظهر حيوية في لعبه أكثر من مبارياته السابقة معنا لأن هذا لم يكن بيرسي تاو الذي نعرفه."

وأضاف:""آمل أن أراه مرة أخرى مثلما رأيته في بلجيكا - لاعب جيد ، لاعب يمكن أن يكون حاسمًا لفريقنا، الشيء الوحيد ، في اعتقادي ، هو أنه سيتعين علينا منحه القليل من الوقت للتعافي ذهنيًا بعد هزيمة دوري أبطال أفريقيا والانتقادات اللاحقة التي تلقاها فريقه ومدربه في مصر."

وأردف:"أنا متأكد وأنا واثق من أنه مع زملائه في الفريق وجميع الآخرين في مجموعتنا ، سوف يدعمونه وأنه سيكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن ليكون جاهزًا للعب المباراة يوم الخميس أمام المغرب ومساعدتنا في الحصول على نتيجة جيدة."

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة المغرب، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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