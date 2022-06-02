تحفيز القطاع الخاص.. مدبولي : إطلاق سلسلة من المشروعات القومية لإحداث التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إن الدولة المصرية قامت بالتعويل على الاستثمارات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي في كلمته في جلسة الافتتاح الرسمي لجلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية، :" اطلاق سلسلة من المشروعات القومية ذات الأهمية لإحداث التنمية".

وتابع مصطفى مدبولي:" تحفيز القطاع الخاص عبر حزمة من المبادرات التنموية وإطلاق حزمة من الاصلاحات الكلية والهيكلية".

وأكمل مصطفى مدبولي:" أنهينا برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر قبل بدء جائحة كورونا مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الجائحة".