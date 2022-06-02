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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق طريق الواحات جزئيا لمدة يومين لإنشاء كوبري مشاة أمام سوق الجملة

غلق طريق
غلق طريق

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الواحات، ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بتركيب الباكيات المعدنية الخاصة بأعمال إنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة بطريق الواحات، مما يضطر الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لغلق طريق الواحات في الاتجاهين ( جزئياً ) لمدة يومين تبدأ الجمعة الموافق 3/6/2022م وتنتهى السبت الموافق 4/6/2022 على أن تتم الأعمال فى الفترة ما بين الساعة الــ 1 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية. 


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات خلال تنفيذ الأعمال.

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وبناء عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.


وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.

الواحات الإدارة العامة لمرور الجيزة الجيزة تطوير طريق الواحات إنشاء كوبرى مشاة سوق الجملة مدينة 6 أكتوبر

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