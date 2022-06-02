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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احباط 5 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 27 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 886 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 253 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا.  
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الامن العام الهجرة امن المنافذ محاولات تهريب

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