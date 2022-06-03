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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار مميز من جاجوار F-PEACE بروح البطل .. صور

اصدار مميز من جاجوار F-PEACE
اصدار مميز من جاجوار F-PEACE بروح البطل

تعتبر شركة جاجوار واحدة من ابرز مصنعي السيارات حول العالم، والتي تقدم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة، مثل النسخة الشهيرة صاحبة انجاز سباق 24 ساعة من لومان " XJR-9 LM" وذلك في عام 1988، عندما حققت 394 لفة حول الحلبة.

اصدار مميز من جاجوار F-PEACE 

اصدار مميز من جاجوار F-PEACE بروح البطل

 

وتواصل جاجوار من تعزيز تواجدها وتخليد النسخة المنتصرة، باطلاق احد الوحوش الخاصة بطرازات F-PEACE مع الرقم 394 تخليدًا للسيارة صاحبة الانجاز، حيث سيتم اطلاق اصدار محدود بعدد 394 نسخة فقط، بالتعاون من قسم SV Bespoke.

اصدار مميز من جاجوار F-PEACE 

تعتمد السيارة جاجوار F-PEACE على جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة مع تصميم هندسي متعدد الاضلاع مطلية باللون الذهبي، بالاضافة إلى طلاء خارجي بلون ميدنايت أميثيست المميز بلمساته اللامعة، إلى جانب لمسات اخرى باللون الاسود تشمل اقراص المكابح و اغطية المرايات، مع حفر بالليزر على اللوحات الامامية بشعار 1988.

اصدار مميز من جاجوار F-PEACE 

أما عن القدرات الفنية للسيارة جاجوار F-PEACE فهي تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات V8 سوبرتشارجد، بسعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 550 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء.

اصدار مميز من جاجوار F-PEACE 

وحصلت السيارة جاجوار F-PEACE على بعض اللمسات الداخلية المميزة وتشمل تطعيمات ذهبية حول عجلة القيادة صاحبة القدرات المتعددة الاستخدام، إلى جانب بعض اللمسات الذهبية ايضا بأرجاء مقصورة القيادة، ولوحة عدادات مضئية ودواسات تتمتع باشارات خفيفة تحمل شعارSV Bespoke Edition 1988، بالاضافة إلى التقنيات القياسية الخاصة بوسائل الحماية.

جاجوار شركة جاجوار F-PEACE جاجوار F-PEACE طرازات F-PEACE

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