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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلية النواب: قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

عمرو درويش
عمرو درويش

 قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن  الشعب له الأحقية في المطالبة بحقوقه في التصالح على مخالفات البناء .

وأضاف درويش في حواره على قناة "اكسترا نيوز"، :"  القيادة السياسية والحكومة واعية وعلى علم بكافة المشاكل التي تواجه المواطن وتسعى الى حلها، وكافة الملفات المتراكمة التي تعاني منها مصر في طريقها للحل ".

وتابع:" نحن بصدد قانون جديد  للتصالح في مخالفات البناء ".

واكمل عمرو درويش:"  القانون القديم أظهر العديد من المشاكل التي ترتبط بالتطبيق على أرض الواقع ".

ولفت درويش:" كان هناك فجوة بين تطبيق وفهم فلسفة القانون، وبعض المحافظات كانت تسمح بعملية الإحلال والتجديد لبعض المخالفات ومحافظات أخرى لاتسمح بذلك ".

وتابع :" عندما تم وضع قانون التصالح لأول مرة  كان هناك ملاحظات على القانون ولم يتم الأخذ بتلك الملاحظات وحدثت مشاكل عند التطبيق ".

النواب التصالح مخالفات البناء اخبار التوك شو مخالفات

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