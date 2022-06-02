محلية النواب: قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشعب له الأحقية في المطالبة بحقوقه في التصالح على مخالفات البناء .

وأضاف درويش في حواره على قناة "اكسترا نيوز"، :" القيادة السياسية والحكومة واعية وعلى علم بكافة المشاكل التي تواجه المواطن وتسعى الى حلها، وكافة الملفات المتراكمة التي تعاني منها مصر في طريقها للحل ".

وتابع:" نحن بصدد قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء ".

واكمل عمرو درويش:" القانون القديم أظهر العديد من المشاكل التي ترتبط بالتطبيق على أرض الواقع ".

ولفت درويش:" كان هناك فجوة بين تطبيق وفهم فلسفة القانون، وبعض المحافظات كانت تسمح بعملية الإحلال والتجديد لبعض المخالفات ومحافظات أخرى لاتسمح بذلك ".

وتابع :" عندما تم وضع قانون التصالح لأول مرة كان هناك ملاحظات على القانون ولم يتم الأخذ بتلك الملاحظات وحدثت مشاكل عند التطبيق ".